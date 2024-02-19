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Закон, порядок, государство

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Вооруженные силы РФ полностью освободили коксохимический завод на авдеевском направлении

Вооруженные силы РФ полностью освободили коксохимический завод на авдеевском направлении

Вооруженные силы РФ поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией.

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