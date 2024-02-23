Косметологи посоветовал мужчинам не пользоваться средствами «2-в-1» и «3-в-1»

Мужчинам не следует использовать универсальные средства типа "2-в-1" и "3-в-1", а также не стоит прибегать к косметике, предназначенной для женщин, так как она может быть неэффективна или даже вредна для мужской кожи, передают РИА Новости.
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