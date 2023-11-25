Крупнейший в мире айсберг начал движение

Крупнейший в мире айсберг A23a направляется к Южному океану после 37 лет на мели. Площадь антарктического айсберга составляет почти четыре тысячи квадратных километров, что примерно в пять раз больше Нью-Йорка.
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