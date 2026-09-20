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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сеул (WTA). 1-й круг. Корнеева встретится с Савангкаев, Астахова – с Линетт, Рахимова – с Кудерметовой

Алина Корнеева сыграет с Мананчаей Савангкаев в первом круге в Сеуле. Сетка здесь . Korea Open Tennis Championships Presented by Motiva Сеул, Южная Корея 21 – 27 сентября 2026 WTA 250 Призовой фонд – $283 347 1-й круг.

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