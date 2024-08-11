«Они нам больше не нужны»: сын Дональда Трампа заявил о депортации принца Гарри и Меган Маркл из США

Сын Дональда Трампа планирует депортацию принца Гарри и Меган Маркл из США. Политик заявил, что супружеская пара будет отправлена назад в Англию в случае, если отец одержит победу на ноябрьских выборах и станет президентом Америки.
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