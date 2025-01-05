Песков заявил, что сейчас нет планов встречи Путина с Трампом или Шольцем

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что сейчас готовятся встречи президента России Владимира Путина с избранным главой США Дональдом Трампом или канцлером Германии Олафом Шольцем.
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