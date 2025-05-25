📹❗️69 крылатых ракет и почти 300 БПЛА - камикадзе типа "Герань-2" было запущено сегодня ночью по целям на территории Украины.
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📹❗️69 крылатых ракет и почти 300 БПЛА - камикадзе типа "Герань-2" было запущено сегодня ночью по целям на территории Украины.