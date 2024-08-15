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Царьград

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Русские бойцы спасли срочника, вступившего в бой с подразделениями ВСУ

Русские бойцы спасли срочника, вступившего в бой с подразделениями ВСУ

Военные спасли срочника, который вступил в бой с подразделениями ВСУ на границе Курской области.Мужчину-срочника, вступившего в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины, спасли русские военные.

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