Индустрия звукозаписи предлагает добавлять лейблы к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта

"Эти лейблы обеспечат понятный и легко масштабируемый подход к прозрачности", - говорят об инициативе RIAA и другие компании Спустя более 35 лет после введения предупреждающих надписей для родителей, звукозаписывающая индустрия рассматривает вопрос о том, следует ли размещать маркировку на музыке, в которой используется искусственный интеллект.