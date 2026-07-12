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Все о Музыке

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Индустрия звукозаписи предлагает добавлять лейблы к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта

Индустрия звукозаписи предлагает добавлять лейблы к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта

"Эти лейблы обеспечат понятный и легко масштабируемый подход к прозрачности", - говорят об инициативе RIAA и другие компании   Спустя более 35 лет после введения предупреждающих надписей для родителей, звукозаписывающая индустрия рассматривает вопрос о том, следует ли размещать маркировку на музыке, в которой используется искусственный интеллект.

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