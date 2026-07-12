Индустрия звукозаписи предлагает добавлять лейблы к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта

"Эти лейблы обеспечат понятный и легко масштабируемый подход к прозрачности", - говорят об инициативе RIAA и другие компании Спустя более 35 лет после введения предупреждающих надписей для родителей, звукозаписывающая индустрия рассматривает вопрос о том, следует ли размещать маркировку на музыке, в которой используется искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии