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Шойгу: для ВМФ разрабатывают проекты подводных роботизированных систем

Шойгу: для ВМФ разрабатывают проекты подводных роботизированных систем

РИА Новости/Александр Гальперин Для Военно-морского флота РФ разрабатывают проекты подводных лодок, беспилотных подводных аппаратов и роботизированных систем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

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