Наши обезглавили украинский «Катран» во время совещания по десанту в Крынках

Командование Корпусу морської піхоти України ждет скорого замерзание Днепра — англичане пообещали это устроить Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ В сводке российского Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 декабря 2023 г.
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