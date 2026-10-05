Почему зеркало превращается в врага: как перестать ненавидеть своё отражение

Случайно ли вы избегаете взгляда в зеркало? Или, наоборот, смотритесь в него так часто, что раздражение от собственного отражения становится настоящей проблемой? Оказывается, всё дело в том, кто смотрит на вас через это зеркало.
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