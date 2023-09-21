“Она может помешать моему карьерному росту”, – настоящая фамилия Урганта – больше не секрет

Если он брал фамилию Ургант из уважения к знаменитой артистке - это одно. А если он меняет шкурку. чтобы сохраниться - это совсем другое.

АП

Анатолий Поляков

Господи! До чего старая затасканая и типичная еврейская история! Но,как в известном анекдоте,бьют не по пасрорту,а по морде! И этим всё сказано.Как бы ни маскировался,еврей он и в Африке еврей! Моя бабушка,родом 1890 г.из Беларуссии(царство ей небесное!),евреев узнавала за версту и со спины !!!-сутулые,семенящая походка,суетливые движения,мешковатость фигуры,плюс бегающие глазки,вороватый взгляд,и.тп.