TVcenter.ru

670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Ни чего там симпатичного небыло. Обычная ни чем не выделяющаяся женщина.“Когда пьет, то н...
  • Татьяна Новикова
    Почему бросила? Работала и помогала больному мужу, воспитывала сына. Все такие умные, всё знают, как надо. "Чужую бед...Почему Дарья Клюш...
  • Алена
    Из симпатичной женщины превратилась в законченную алкашку. Я такого разворота не ожидала.“Когда пьет, то н...

“Она может помешать моему карьерному росту”, – настоящая фамилия Урганта – больше не секрет

“Она может помешать моему карьерному росту”, – настоящая фамилия Урганта – больше не секрет

ургант. фото almode.ruПосле начала СВО РФ в Украине многие россияне полагали, что Иван Ургант сбежал на свою историческую Родину – в Израиль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
жид он и есть жид, какую фамилию себе не назначит!!
Ответить
13 час.
Надежда Белугина
Если он брал фамилию Ургант из уважения к знаменитой артистке - это одно. А если он меняет шкурку. чтобы сохраниться - это совсем другое.
Ответить
13 час.
АП
Анатолий Поляков
Господи! До чего старая затасканая и типичная еврейская  история! Но,как в известном анекдоте,бьют не по пасрорту,а по морде! И этим всё сказано.Как бы ни маскировался,еврей он и в Африке еврей! Моя бабушка,родом 1890 г.из Беларуссии(царство ей небесное!),евреев узнавала за версту и со спины !!!-сутулые,семенящая походка,суетливые движения,мешковатость фигуры,плюс бегающие глазки,вороватый взгляд,и.тп.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх