ургант. фото almode.ruПосле начала СВО РФ в Украине многие россияне полагали, что Иван Ургант сбежал на свою историческую Родину – в Израиль.
“Она может помешать моему карьерному росту”, – настоящая фамилия Урганта – больше не секрет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
жид он и есть жид, какую фамилию себе не назначит!!
Ответить
13 час.
Надежда Белугина
Если он брал фамилию Ургант из уважения к знаменитой артистке - это одно. А если он меняет шкурку. чтобы сохраниться - это совсем другое.
Ответить
13 час.
АП
Анатолий Поляков
Господи! До чего старая затасканая и типичная еврейская история! Но,как в известном анекдоте,бьют не по пасрорту,а по морде! И этим всё сказано.Как бы ни маскировался,еврей он и в Африке еврей! Моя бабушка,родом 1890 г.из Беларуссии(царство ей небесное!),евреев узнавала за версту и со спины !!!-сутулые,семенящая походка,суетливые движения,мешковатость фигуры,плюс бегающие глазки,вороватый взгляд,и.тп.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии