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Регионы России

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Генсек Партии труда Британии: Лондон экономит на пенсионерах ради поддержки Украины

Генсек Партии труда Британии: Лондон экономит на пенсионерах ради поддержки Украины

Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил в беседе с РИА Новости, что Лондон сокращает пособия для пенсионеров, чтобы продолжать финансово и военную поддержку киевскому режиму.

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