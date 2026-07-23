Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил в беседе с РИА Новости, что Лондон сокращает пособия для пенсионеров, чтобы продолжать финансово и военную поддержку киевскому режиму.
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