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Царьград

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Блогеру Митрошиной продлили домашний арест. Долг перед налоговой астрономический

Блогеру Митрошиной продлили домашний арест. Долг перед налоговой астрономический

Блогер Александра Митрошина задержана по делу об уклонении от налогов. Её долг перед налоговыми органами составил более 183 млн рублей.

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