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Пискарев: иноагентам могут запретить входить в органы управления госкомпаний

Пискарев: иноагентам могут запретить входить в органы управления госкомпаний

Иностранным агентам предлагается запретить входить в органы управления государственных корпораций. С таким предложением намерен выступить глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат Василий Пискарев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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