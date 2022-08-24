Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружие

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс на встрече с консерваторами в Бирмингеме заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.
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