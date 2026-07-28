В больницах России врачи запоют хором с пациентами? Терапевт Кондрахин оценил инициативу Минкульта: "Идея хорошая, но…"

Большой резонанс вызвал новый проект – в больницах России врачи запоют хором с пациентами. Многие восприняли идею скептически, цитируя профессора Преображенского – "Если я вместо того, чтобы оперировать, начну петь хором, у меня настанет разруха".
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