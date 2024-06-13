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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» предлагает 13+2 млн евро за Жозепа Мартинеса. «Дженоа» требует 18 млн

По информации Sky Sport, миланский клуб предлагает «Дженоа» 13 миллионов евро и еще 2 миллиона в виде бонусных выплат за переход 26-летнего вратаря.

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