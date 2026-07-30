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От «прыжка в пропасть» до дружбы семьями: как изменились отношения Столярова и Шойгу

От «прыжка в пропасть» до дружбы семьями: как изменились отношения Столярова и Шойгу

Три года назад Алексей Столяров признавался, что после расставания ему казалось, будто он «прыгнул в пропасть».

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