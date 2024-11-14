NASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях о причине утечки воздуха на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и ГК «Роскосмос» разошлись во мнениях о причине и серьезности утечки воздуха на Международной космической станции (МКС), сообщило 13 ноября издание Space News.
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