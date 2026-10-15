Режим «Ракетная опасность» массово вводится во многих регионах России прямо сейчас. Под угрозой уже находятся более 20 регионов.
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