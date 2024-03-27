В конгрессе расследуют закрытие посольств США в период президентства Байдена

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) расследует серию закрытий и частичных эвакуаций американских посольств по всему миру в период президентства Джо Байдена.
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