Русская весна
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Русская весна

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Удар по Красному Лиману: разбор «Русской Весны» (ФОТО)

Удар по Красному Лиману: разбор «Русской Весны» (ФОТО)

Глава оккупационной украинской военной администрации города поспешно заявил, что пострадавших в железнодорожной (ведомственной) больнице нет.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Ну хохлы озверели,по своим бьют!🤣🤣🤣🤣🤣
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