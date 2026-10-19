В Ханчжоу открылся IV Форум Лянчжу, посвященный 90-летию находки древнего города. В рамках форума проходит выставка «Искусство на Шелковом пути», где 25 художников из 14 стран, включая Россию, представили работы, созданные в провинции Чжэцзян.