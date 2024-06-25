Продан – об отмене спектакля в "Лучафэрул": "Минкульт никогда ничего не навязывал ни одному театру"

Министр культуры Сергей Продан опубликовал в социальных сетях сообщение о ситуации со спектаклем Invizibil Давида Шварца, который должен был идти на сцене театра «Лучафэрул», но был отменен, сообщает Noi.
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