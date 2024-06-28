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Царьград

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В Ростовской области суд арестовал восьмерых фермеров из-за земельного конфликта

В Ростовской области суд арестовал восьмерых фермеров из-за земельного конфликта

Успокоить разбушевавшихся аграриев не смогли поначалу даже сотрудники полиции.В Ростовской области сразу несколько мужчин из разных фермерских хозяйств ещё 26 июня столкнулись в процессе решения земельного вопроса.

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