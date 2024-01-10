Пленный мобилизованный ВСУ: никто не хочет воевать, все хотят мира и домой

Военнопленный командир отделения роты радиационной, химической и биологической защиты 63-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Романов сообщил, что его подразделение состояло из мобилизованных и не хотело воевать.
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