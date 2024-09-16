"Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина одной из стран СНГ, связанная с подготовкой к совершению диверсии в отношении объектов жизнеобеспечения населения.
Обезврежен украинский диверсант — «гражданин одной из стран СНГ» — готовивший теракты на юге России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Сейчас ему дадут пожизненное, апоатаменты из одной комнаты, но со сраньём и мытьём поганых рук, и мы всё это живое говно будем кормить неизвестное количество лет. Повесили ему на шею эту взрывчатку, привезли на площадь, зрителей чуть подальше отодвинули от паскуды, подпалили бикфордов шнур и пусьт летят его кишки в разные стороны. Делов-то!
Ответить
7 час.
АИ
Арсен Исмаилов
ВЫЯСНИТЬ ПО МАКСИМУМУ О СООБЩНИКАХ А ПОТОМ - РАССТРЕЛ.
Ответить
3 час.
Людмила Лиханова
ЭТУ ТВАРЬ В САМУЮ СУРОВУЮ ТЮРЬМУ И КАМЕРУ ЧТОБЫ ТАМ НАУЧИЛИ КАК РОССИЮ ЛЮБИТЬ. И ТАКИХ ЖЕ. БЕЗ ВСЯКОЙ ЖАЛОСТИ ПО-ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. ДЛЯ ТАКИХ ПОРА ОТМЕНИТЬ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии