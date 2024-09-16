Обезврежен украинский диверсант — «гражданин одной из стран СНГ» — готовивший теракты на юге России

Игорь Максаков

Сейчас ему дадут пожизненное, апоатаменты из одной комнаты, но со сраньём и мытьём поганых рук, и мы всё это живое говно будем кормить неизвестное количество лет. Повесили ему на шею эту взрывчатку, привезли на площадь, зрителей чуть подальше отодвинули от паскуды, подпалили бикфордов шнур и пусьт летят его кишки в разные стороны. Делов-то!