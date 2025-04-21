Рубль показал самый сильный рост к доллару — что дальше? Мнение специалиста Ирэн ОрлонскаяС начала этого года российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару среди всех мировых валют.
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