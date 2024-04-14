Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии

Дрессировщик и художественный руководитель Театра кошек 75-летний Юрий Куклачев, госпитализированный во время юбилейного концерта, находится в стабильно тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
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