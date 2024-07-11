В Торопецком округе проводятся работы по восстановлению электроснабжения

В ряде населённых пунктов Торопецкого округа Тверской области после прошедшего урагана и падения деревьев на линии электропередач специалистами Россетей проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
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