Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима

Пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого он выразил свои оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, а также подтвердил открытость РФ к диалогу при выполнении определенных условий.
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