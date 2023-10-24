Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима

Пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого он выразил свои оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, а также подтвердил открытость РФ к диалогу при выполнении определенных условий.