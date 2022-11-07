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Невеста отказалась от свадьбы из-за одного поступка сестры

Невеста отказалась от свадьбы из-за одного поступка сестры

  Пользовательница Reddit отказалась от свадьбы из-за объявления ее сестрой беременности Живущая в Новой Зеландии пользовательница Reddit пакистанского происхождения с  Пользовательница Reddit отказалась от свадьбы из-за объявления ее сестрой беременности Живущая в Новой Зеландии пользовательница Reddit пакистанского происхождения с ником throwaccwedding1522 рассказала, что отказалась от свадьбы после того, как ее сестра перед бракосочетанием внезапно объявила о своей беременности и переключила внимание матери на себя.

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