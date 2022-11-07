Невеста отказалась от свадьбы из-за одного поступка сестры

Пользовательница Reddit отказалась от свадьбы из-за объявления ее сестрой беременности Живущая в Новой Зеландии пользовательница Reddit пакистанского происхождения с Пользовательница Reddit отказалась от свадьбы из-за объявления ее сестрой беременности Живущая в Новой Зеландии пользовательница Reddit пакистанского происхождения с ником throwaccwedding1522 рассказала, что отказалась от свадьбы после того, как ее сестра перед бракосочетанием внезапно объявила о своей беременности и переключила внимание матери на себя.