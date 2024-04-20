Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев

Правительству необходимо разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, рассмотрев в том числе возможность увеличения объема финансирования на их льготное инвестиционное кредитование, следует из поручения Президента РФ Владимира Путина, данного кабмину по итогам его рабочей поездки на Ставрополье.
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