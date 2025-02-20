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Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

Американская новостная газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из Белого Дома сообщает о заключении некой «грандиозной сделки» между Дональдом Трампом и Лукашенко.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Ты тупой идиот и провокатор, раз &quot;воняешь&quot; о продажности Лукашенко !!! А то, что он освобождает потихоньку всю эту мразь наоборот даёт ему плюс, т.к. отпуская их Беларусь ослабляет, хоть и не значительно, бремя санкций !😡
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5 час.
Скиф Туран
Почему Лукашенко долго не хотел признавать Крым, ДНР и ДНР Российскими? А все, потому что Лукашенко очень сильно хотел понравиться Западу. Очень сильно хотел, от пуза хавать Западные плюшки. К таким продажным союзникам, спиной поворачиваться опасно.
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1 час.
Скиф Туран
Почему Лукашенко долго не хотел признавать Крым, ДНР и ДНР Российскими? А все, потому что Лукашенко очень сильно хотел понравиться Западу. Очень сильно хотел, от пуза хавать Западные плюшки. К таким продажным союзникам, спиной поворачиваться опасно.
Ответить
1 час.
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