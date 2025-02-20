Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

Игорь Прийма Ты тупой идиот и провокатор, раз "воняешь" о продажности Лукашенко !!! А то, что он освобождает потихоньку всю эту мразь наоборот даёт ему плюс, т.к. отпуская их Беларусь ослабляет, хоть и не значительно, бремя санкций !😡

Скиф Туран Почему Лукашенко долго не хотел признавать Крым, ДНР и ДНР Российскими? А все, потому что Лукашенко очень сильно хотел понравиться Западу. Очень сильно хотел, от пуза хавать Западные плюшки. К таким продажным союзникам, спиной поворачиваться опасно.