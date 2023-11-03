Тарьей Бо о закрытии стрельбища в Холменколлене: «Профессиональные спортсмены могут найти другие места для тренировок, но детям и молодежи хуже»

Ранее полиция закрыла биатлонное стрельбище на неопределенный срок, из-за чего многие норвежские спортсмены лишились возможности тренироваться.
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