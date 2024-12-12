Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    Надо же, ни каких проблем.Белоусов прибыл в...
  • В С
    ВОТ ЭТО НАКАЗАНИЕ. Он так и умереть может.Родителям напавше...
  • Савина Галина
    Я смотрела на памятник Салавату Юлаеву с другой точки зрения: как на потрясающе красивый памятник, который никого не ..."Откровенное жуль...

Как русская РЭБ спасла Таганрог от ракет ATACMS. Слили данные о погибших русских солдатах: Полковник Баранец детально о последствиях

Как русская РЭБ спасла Таганрог от ракет ATACMS. Слили данные о погибших русских солдатах: Полковник Баранец детально о последствиях

Полковник Баранец детально рассказал о последствиях атаки ВСУ натовскими ракетами ATACMS по Таганрогу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НР
Николай Рябов
Что-то я не пойму симметричность нашей логики , если американцы могут бить по нашей территории с территории Украины , то почему мы не можем бить по американским базам с территории Украины . Удар был нанесён по России , по военному аэродрому , погибли люди , так сравняйте с землёй Натовскую базу Рамштайн , например . Пусть это и будет симметричный ответ и проявление нашей решимости . Я заранее предвижу как сейчас начнут брызгать слюной , &quot; диванный эксперт &quot; и всё такое , но есть одно , но , такое мнение разделяет большинство с кем только приходилось общаться .
Ответить
15 час.
ЯМ
Янина Митусова
👍👍👍
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх