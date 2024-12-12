Как русская РЭБ спасла Таганрог от ракет ATACMS. Слили данные о погибших русских солдатах: Полковник Баранец детально о последствиях

НР

Николай Рябов

Что-то я не пойму симметричность нашей логики , если американцы могут бить по нашей территории с территории Украины , то почему мы не можем бить по американским базам с территории Украины . Удар был нанесён по России , по военному аэродрому , погибли люди , так сравняйте с землёй Натовскую базу Рамштайн , например . Пусть это и будет симметричный ответ и проявление нашей решимости . Я заранее предвижу как сейчас начнут брызгать слюной , " диванный эксперт " и всё такое , но есть одно , но , такое мнение разделяет большинство с кем только приходилось общаться .