Мужчина с 14-летним подростком утонули во время рыбалки

Трагедия произошла на озере в Куйбышевском районе Новосибирской области. СКР назначил проверку. В Новосибирской области за прошедшую неделю на водных объектах прошло одно происшествие – в Куйбышевском районе утонули два человека, в том числе один ребенок.
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