В Госдуме высказались о гибели начальника войск РХБЗ Кириллова в Москве

Депутат Шеремет: Россия скоро найдет покарает исполнителей убийства Кириллова Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости Всех исполнителей и заказчиков убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова ждет суровое и неизбежное возмездие, заявил NEWS.
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