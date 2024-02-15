Астролог Володина назвала три знака Зодиака, на кого обрушится денежное цунами в феврале

Российский астролог Василиса Володина в своем прогнозе на февраль пояснила, что последний месяц зимы станет первым днем года Дракона по китайскому календарю, и именно в этот период проявятся все характерные признаки символа года.
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