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Астролог Володина назвала три знака Зодиака, на кого обрушится денежное цунами в феврале

Астролог Володина назвала три знака Зодиака, на кого обрушится денежное цунами в феврале

Российский астролог Василиса Володина в своем прогнозе на февраль пояснила, что последний месяц зимы станет первым днем года Дракона по китайскому календарю, и именно в этот период проявятся все характерные признаки символа года.

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