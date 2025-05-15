Российские беспилотники ZALA T-16 начали охранять нефтепровод на границе РФ и КНР

Российские беспилотные авиационные системы ZALA T-16 приступили к круглосуточному мониторингу стратегически важного нефтепровода, проходящего вдоль удаленного участка границы РФ и Китая в Амурской области.
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