Возможность научного исследования останков Александра Невского в РАН при поддержке Русской православной церкви

Ученые Российской академии наук выразили готовность провести исследование останков святого князя Александра Невского при условии поступления соответствующего предложения от Русской православной церкви.
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