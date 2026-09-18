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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов после 3:1 с «Трактором»: «Реализация у нас пока не на том уровне, какая должна быть. Не запрещаем ребятам играть в атаке и импровизировать, тут многое зависит от мастерства»

Главный тренер « Спартака »  Алексей Жамнов подвел итоги матча с «Трактором» (3:1). – Не получилось реализовать пятиминутное большинство.

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