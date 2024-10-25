Пессимисты в Германии говорят о своей экономике: “Хуже некуда!”, оптимисты подзуживают: “Еееесть, ееесть куда!”

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Немцы в последние десятилетия добились феноменальных результатов в экономике. Они реально были локомотивом всего европейского сообщества, и вся Европа пахала на благо немецкой промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии