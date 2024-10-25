Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina S
    А по-моему, статья гениальная! Руководство к действию! Умеющий уши - да слышит.Саммит осторожных...
  • Варлам Устрялов
    Если к нам приехали северокорейцы, они встретятся на поле бя.Южная Корея решил...
  • Александр Пятнистый
    а как тебя можно слушать, если ты- гонштейн?Поступок смелых у...

Пессимисты в Германии говорят о своей экономике: “Хуже некуда!”, оптимисты подзуживают: “Еееесть, ееесть куда!”

Пессимисты в Германии говорят о своей экономике: “Хуже некуда!”, оптимисты подзуживают: “Еееесть, ееесть куда!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Немцы в последние десятилетия добились феноменальных результатов в экономике. Они реально были локомотивом всего европейского сообщества, и вся Европа пахала на благо немецкой промышленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх