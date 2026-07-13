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Журнал «Профиль»

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Макрон анонсировал учения войск "коалиции желающих"

Макрон анонсировал учения войск "коалиции желающих"

Военнослужащие стран – членов "коалиции желающих", выступающие в поддержку Киева в конфликте против РФ, проведут учения в соседних с Украиной странах в ближайшие месяцы, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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