Макрон анонсировал учения войск "коалиции желающих"

Военнослужащие стран – членов "коалиции желающих", выступающие в поддержку Киева в конфликте против РФ, проведут учения в соседних с Украиной странах в ближайшие месяцы, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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