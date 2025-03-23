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Царьград

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Пауза в ударах по энергообъектам: Путин ждёт от Киева соблюдения договорённостей

Пауза в ударах по энергообъектам: Путин ждёт от Киева соблюдения договорённостей

Страны договорились перестать наносить атаки по энергетической инфраструктуре.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что решение о временной приостановке атак на энергетическую инфраструктуру Украины остаётся в силе.

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