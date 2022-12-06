Блинкен: Создание международного трибунала по Украине «находится на столе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации, касающихся конфликта на Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации, касающихся конфликта на Украине.
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