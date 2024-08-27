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Закон и Порядок

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На всей территории Украины второй раз за ночь объявили тревогу

На всей территории Украины второй раз за ночь объявили тревогу

На всей территории Украины второй раз за ночь объявили тревогу © AP Photo / Evgeniy Maloletka Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине .

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