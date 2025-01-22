Что такое посикунчики История блюда Классический рецепт Как подавать посикунчики Интересный факт Что такое посикунчики Фото: Hortimages/Shutterstock/FOTODOM Посикунчики считаются гастрономическим символом и гордостью Пермского края, также встречаются в меню на северо-западе Свердловской области Посикунчики — это маленькие жареные пирожки из пресного теста с мясом и бульоном внутри, по форме напоминающие миниатюрные чебуреки.
Что такое посикунчики и как их приготовить в домашних условиях
Комментарии
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Ингерман Ланская
а в савейскае время подобные калинарные тварения назывались - тошнотики т.к. часто "мясо" в них было или с костями, хрящами или с характерным душком - пованивали
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18 час.
Б
Боцман
Слушай совейский хоть и были пирожки с ливером по 4 коп. Но не кто не отравился не то,что что эта вонючая штурма.
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12 час.
Ингерман Ланская
а для тебя весь сесер - это твой мухосранск?
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10 час.
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