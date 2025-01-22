Что такое посикунчики и как их приготовить в домашних условиях

Ингерман Ланская а в савейскае время подобные калинарные тварения назывались - тошнотики т.к. часто "мясо" в них было или с костями, хрящами или с характерным душком - пованивали

Б Боцман Слушай совейский хоть и были пирожки с ливером по 4 коп. Но не кто не отравился не то,что что эта вонючая штурма.